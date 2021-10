Sortir dans le Calvados : jeudi 22 janvier

Demain soir, les Drakkars du Hockey Club de Caen reçoivent Briançon en Ligue Magnus. Coup d'envoi de la rencontre à 20h à la patinoire de Caen la Mer.



Ce samedi, venez donner votre sang à Ouistreham. Rendez-vous de 8h30 à 12h30 à l'Espace senior Vicquelin au 94 avenue Foch. Si vous voulez plus de renseignements sur le don de sang en lui même, rendez-vous sur www.dondusang.net



Cats On Trees investira la scène du Tendance Live ce samedi au Parc Anova d'Alençon. Leur album éponyme est un véritable succès auprès du public français. Album pop folk ou le duo a particulièrement soigné les mélodies. Retrouvez Cats On Trees ce samedi au Parc Anova d'Alençon et retrouvez toutes les infos et la programmation complète du concert sur tendanceouest.com



Et dimanche, c'est le championnat de Cross-Country dans le parc du Château de la Fresnaye à Falaise. Plus d'infos sur www.falaise.fr