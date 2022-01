Nous allons parler aujourd'hui d'un thriller avec Angelina Jolie et Johnny Depp. Ca s'appelle « The tourist ».



Pour se remettre de la mort de sa femme, Frank, simple américain professeur de mathématiques, décide de faire un peu de tourisme en Europe. Dans le train qui l’emmène de Paris à Venise, une superbe femme, Élise, l’aborde et le séduit. Ce qui commence comme un coup de foudre dans une ville de rêve va vite se transformer en course-poursuite aussi énigmatique que dangereuse…



« The tourist » est un remake du film français « Anthony Zimmer ». Angélina Jolie remplace Sophie Marceau et Johnny Depp Yvan Attal.

On ne va pas y aller par 4 chemins: ce remake est raté. Le casting brille pourtant sur le papier mais le résultat est catastrophique. Quasiment aucune action dans ce film qui promet pourtant des courses-poursuites dans la bande annonce.

On a donc un film sans rythme et qui n'avance pas, avec une histoire ennuyeuse. Aucun charisme de la part des acteurs qui nous avaient habitués à mieux, surtout Johnny Depp, qui fait ici un faux pas dans sa carrière.

Malgré lui, le film peut paraître comique. La scène d'introduction est assez inoubliable dans son genre, lorsque les services secrets français réalisent une filature d'Angelina Jolie en plein Paris. La suivre à dos d'éléphant aurait surement été plus discret et efficace. Et les faux pas s'enchainent comme ça pendant près de 2h.

Vous l'aurez compris, ce film est à éviter et même à fuir, préférez d'autres sorties pour ces vacances,il y a bien mieux en ce moment!

« The tourist » est visible au cinéma depuis mercredi.