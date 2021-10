On parle cow-boys et western aujourd'hui dans la mine d'or avec le film « True Grit » des frères Coen avec Matt Damon et Jeff Bridges.



Retour en 1870, juste après la guerre de Sécession, sur l'ultime frontière de l'Ouest américain. Seul au monde, Mattie Ross, 14 ans, réclame justice pour la mort de son père, abattu de sang-froid pour deux pièces d'or par le lâche Tom Chaney. L'assassin s'est réfugié en territoire indien. Pour le retrouver et le faire pendre, Mattie engage Rooster Cogburn, un U.S. Marshal alcoolique. Mais Chaney est déjà recherché par LaBoeuf, un Texas Ranger qui veut le capturer contre une belle récompense. Ayant la même cible, les voilà rivaux dans la traque. Tenace et obstiné, chacun des trois protagonistes possède sa propre motivation et n'obéit qu'à son code d'honneur. Ce trio improbable chevauche désormais vers ce qui fait l'étoffe des légendes : la brutalité et la ruse, le courage et les désillusions, la persévérance et l'amour...

Beaucoup d'exaltation ressort de ce descriptif. Et c'est la prestation des comédiens qui rend enthousiaste. Hailee Steinfeld, cette jeune inconnue dans le rôle principal ne dépareille pas à côté des « monstres » que sont Matt Damon, Jeff Bridges et Josh Brolin. Elle a du cran, traduction du titre « True Grit » et le montre bien.

A côté de ça, l'histoire est franchement banale et sans vraiment de rebondissements. C'est une aventure linéaire, où l'on suit le désir de vengeance d'une adolescente. Pas beaucoup de réflexion, la psychologie des personnages est réduite au minimum. A voir donc si vous êtes fans des acteurs ou des western, voire des Frères Coen mais à éviter si vous cherchez le grand frisson ou des aventures excitantes.



True Grit, c'est au cinéma depuis mercredi.