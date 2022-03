Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 17 et 18 janvier

MANCHE



Jusqu'à mercredi, c'est la semaine chrétienne du cinéma au Cinémoviking de Saint-Lô. Saint François, Pauvre & Frère est le thème de cette édition 2015. Retrouvez le programme complet des séances sur www.cinemoviking.fr



Tout ce week-end, c'est le 2ème salon créatif et du savoir faire soi-même aux Unelles à Coutances. Une quinzaine d'ateliers vous est proposé pendant ces deux jours. L'entrée est gratuite, c'est ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h.



Dimanche, se tient à Granville, le marché mensuel d'antiquités-brocante sur le Cour Jonville. Il réunit 30 à 40 exposants venus de Normandie et de Bretagne. L'entrée est gratuite. Rendez-vous de 8h à 18h.



A partir de samedi et jusqu'au 8 février, la fête foraine de la Chandeleur se tient sur la plage verte de Saint-Lô. Plus de 50 attractions pour petits et grands sont attendues. Vous pourrez en profiter ce samedi de 14h à 1h du matin et ce dimanche de 14h à 20h30.



CALVADOS



Ce samedi venez applaudir les magiciens des Magic System sur la scène du Zénith de Caen. Africainement Votre c'est le nom de leur tournée à retrouver dés 20h ce samedi soir. L'entrée est à 34€.



Samedi, le CBC, Caen Basket Calvados, reçoit Rennes au Palais des Sports de Caen. Une rencontre à suivre à partir de 20h. Sur place un concours de pronostics sera organisé pour remporter une semaine de vacances à Djerba.



Samedi, il y a du football. Le SM Caen reçoit l'équipe de Reims pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1. Début de la rencontre à 20h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com



Tout ce week-end, c'est le salon du mariage à Saint-Sever-Calvados. Venez rencontrer tous les professionnels du mariage pour que ce jour soit le plus beau. Il y a des photographes, des fleuristes, des bijoutiers, des robes de mariée ou encore des costumes. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h au gymnase de Saint-Sever-Calvados.



Un tournoi de roller derby est organisé tout ce week-end à Caen. Les matchs de poules ont lieu samedi et les finales dimanche. 6 équipes seront rassemblées pour cette deuxième édition. Slip It 2 c'est samedi et dimanche à la Halle aux Granges de Caen. Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook Roller Derby Caen.



ORNE



Dimanche, c'est la 5ème édition du Battle Sixty-One à Argentan. Cette édition 2015 accueille des danseurs venus du monde entier. Au total, huit équipes s’affrontent en 3 contre 3. Rendez-vous ce dimanche au Hall des Expositions d'Argentan à partir de 14h. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Plus d'infos sur www.argentan.fr



Jusqu'au 25 janvier, c'est la Foire Saint Vincent 2015 sur le Champ de foire d'Argentan. Profitez de nombreux manèges pour petits et grands. Rendez-vous tout ce week-end de 14h à 21h.



Ce dimanche, c'est la 2ème édition de la Neustrie Cup à Gacé. C'est la coupe régionale de Basse-Normandie de patinage de groupe sur roulettes «show et précision» avec la participation des clubs ornais, des clubs Haut-Normand et de deux clubs d'île de France. L'entrée est gratuite. Rendez-vous dimanche à la Halle des Sports de Gacé à partir de 9h30.



Samedi, assistez au spectacle de Julie Victor, «Julie Victor fait ce qu'elle veut» à l'Hôtel des Arts de Remalard. Elle chante, elle joue la comédie, elle sait tout faire. L'entrée est à 15€, rendez-vous à 20h30.



Samedi, une soirée Cabaret est organisée à St Léonard des Bois. Soirée cabaret humour avec l'imitateur et humoriste Bruno Blondel qui imite une cinquantaine de personnages. L'entrée est à 10€, une galette des rois vous sera offerte à l'entracte. Rendez-vous au gîte Vandoeuvre à partir de 20h45.