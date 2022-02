Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 10 et 11 janvier

MANCHE



Retrouvez le salon du chiot tout ce week-end au Parc Expo de Saint-Lô. Venez à la rencontre de nombreux éleveurs naisseurs français de qualité et de leurs adorables boules de poils nés dans leur élevage. Le salon du chiot c’est plusieurs centaines de chiots de races différentes. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h au Parc Expo de Saint-Lô. Nos amis les chiens des visiteurs, ne sont pas admis sur le salon.



Samedi, venez découvrir un livre avec son auteur à Carolles dans le cadre des rencontres littéraires organisées chaque mois depuis août 2014. Rendez-vous ce samedi à partir de 18h à la salle de l'amitié de Carolles.



Ce week-end un atelier spectacle «Utopia» se tient à Lessay. Assistez au spectacle «Monique et Simone, fans de Brigitte», écrit par Michel Lerenard avec Brigitte, Damien St Lô et Marie-Ange Levavasseur à l'espace culturel. Rendez-vous samedi à 20h30 et dimanche à 15h.



CALVADOS



Ce samedi, l'association Vikazim vous propose son 9ème "Ca te dit night fever" à Feuguerolles-Bully près de Caen. Il s'agit d'un raid d'orientation pédestre semi-nocturne. Rendez-vous ce samedi. Retrouvez toutes les informations sur www.vikazim.fr



A Caen, les grands magasins, le centre commercial des Rives de l'Orne ainsi qu'une centaine de magasins ouvriront leurs portes ce dimanche à l'occasion du premier dimanche des soldes. Retrouvez la liste des magasins ouverts sur le site des Vitrines de Caen.



Pour la 4ème année consécutive, le Club alpin de Caen, organise le mois de la Montagne à partir de dimanche et jusqu'au 28 février. Au programme : des randonnées à pied ou en VTT autour de Caen, une randonnée nocturne en ville des initiations à l'escalade, des projections de documentaires et pour conclure une soirée "ambiance montagne" à Vieux. Retrouvez le programme complet de cette manifestation sur www.clubalpin-caen.fr



Samedi, une sortie attelage "Marais et gourmandises au rythme des chevaux" est organisée pour une balade à la découverte des marais du Bessin. Circuit de découverte du marais hivernal, suivi d'un goûter accompagné d'une bolée de cidre chaud. Rendez-vous, ce samedi, aux Vergers de Romilly à St-Germain-du-Pert à 13h45. Réservation auprès de l'Office de Tourisme d'Isigny-sur-mer.



ORNE



La Foire Saint-Vincent ouvre ses portes ce samedi et jusqu'au 25 janvier sur le Champs de foire d'Argentan. Une soixantaine d’attractions seront présentes : music danse, loteries, jeux d’adresse, auto-skooter pour enfants et adultes ainsi que des stands de confiseries qui, comme chaque année, embaumeront les allées de la foire. Pour l’ouverture de cette nouvelle édition, un feu d’artifice sera tiré ce samedi à 18h30 sur le Champ de foire.



Ce dimanche assistez au spectacle Les Rois Vagabonds à la salle Verdun de l'Aigle. Un spectacle qui mêle acrobaties, musique et mimes. Les Rois Vagabons, le concerto pour deux clowns c'est ce dimanche à 17h à la salle Verdun de l'Aigle, toutes les infos sur tendanceouest.com



Tout ce week-end, un stage de danse contemporaine, corps et voix est organisé à Alençon. Au programme : la préparation d'une représentation de chansons chorégraphiées. Rendez-vous samedi et dimanche de 14h à 18h, à l'entrepôt l'Art Scène.