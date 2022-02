Paris (AFP). Merci pour ce moment va être adapté au cinéma

"Merci pour ce moment", le livre dans lequel Valérie Trierweiler raconte son histoire d'amour avec François Hollande jusqu'à la rupture, va être adapté au cinéma, a annoncé lundi au magazine Gala l'actrice et productrice Saïda Jawad, assurant "ne pas préparer un film polémique". "Avec Merci pour ce moment, Valérie incarne la lutte d?une femme qui crie sa vérité () Romarin films, ma société de production, en accord avec Valérie, développe actuellement l'adaptation cinématographique du best-seller et envisage des coproductions avec des sociétés françaises et internationales", a précisé Mme Jawad. "Merci pour ce moment", l'un des grands succès de librairie de 2014, également publié à l'étranger, a été tiré à plus de 730.000 exemplaires. Lundi, le livre était toujours dans le trio de tête des meilleurs ventes d'essais. "Ce biopic sera romancé et j?aimerais que le personnage principal raconte son histoire à une confidente, afin de mieux comprendre cet univers politique, et la femme. Je vous garantis que l?on découvrira de nouvelles choses", promet Saïda Jawad. Valérie Trierweiler aura un droit de regard sur l'adaptation cinématographique : "Je pense sincèrement qu?elle peut beaucoup m?apporter", a ajouté la productrice qui s'est récemment séparée de son compagnon pendant onze ans, l'acteur Gérard Jugnot. "Je ne prépare pas un film polémique, je veux juste raconter le combat d?une femme amoureuse, même si l?histoire est exceptionnelle car l?homme aimé est président. Le thème, lui, reste universel", insiste Saïda Jawad. "On s?est rencontrées (NDLR : avec Valérie Trierweiler), il y a trois ans pendant la campagne des primaires. J?ai ensuite soutenu le candidat Hollande pendant la campagne présidentielle. Depuis, effectivement, avec Valérie, nous sommes inséparables () J?aime la femme. Sa sincérité, son intégrité, sa force, sa sensibilité", confie par ailleurs Mme Jawad.

