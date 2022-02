Paris (AFP). Merci pour ce moment va être adapté au cinéma, en accord avec Valérie Trierweiler

"Merci pour ce moment", le livre dans lequel Valérie Trierweiler raconte sa vie avec le chef de l'Etat, va être adapté au cinéma, a affirmé au magazine Gala l'actrice et productrice Saïda Jawad. "Avec +Merci pour ce moment+, Valérie incarne la lutte d?une femme qui crie sa vérité () Romarin films, ma société de production, en accord avec Valérie, développe actuellement l'adaptation cinématographique du best-seller et envisage des coproductions avec des sociétés françaises et internationales", a déclaré Mme Jawad. "Merci pour ce moment", l'un des best-sellers de 2014, également publié à l'étranger, a été tiré à plus de 730.000 exemplaires.

