Paris (AFP). Julie Gayet s'inscrit par petites touches dans le paysage présidentiel

François Hollande fait entrer par petites touches dans le paysage présidentiel sa compagne Julie Gayet, présente jeudi pour la première fois à une cérémonie officielle, à l'occasion de l'anniversaire de l'Appel du 18 juin au Mont-Valérien. Tout de noir vêtue, l'actrice est apparue, à la grande surprise des journalistes, dans ce haut lieu de la mémoire nationale, poussant le fauteuil roulant de son grand-père Alain Gayet, Compagnon de la Libération, peu avant l'arrivée du président de la République. Accompagnée de son père Brice, Julie Gayet, qui a fêté début juin ses 43 ans, est restée en retrait tout au long de la cérémonie, se tenant derrière les anciens résistants auxquels le chef de l'Etat serrait la main. Elle est ensuite repartie, tout aussi discrètement sous une pluie fine, avec son père et son grand-père, tandis que le président quittait le Mont-Valérien de son côté. Le même jour, Paris-Match publiait en Une "Julie Gayet dans la lumière" expliquant comment "elle entre peu à peu dans son nouveau rôle" mais sans aucune photo la montrant avec le président de la République. Simple coïncidence, affirme toutefois l'Elysée. "Il n'y a aucune stratégie de notre part", assure un conseiller du président, soulignant que l'actrice était au Mont-Valérien en tant que "petite fille de Compagnon de la Libération". Il n'en reste pas moins que, depuis plusieurs mois, la présence de Julie Gayet dans la sphère présidentielle se fait de plus en plus sentir, sans être jamais ni démentie ni confirmée. Interrogé à plusieurs reprises sur cette liaison supposée, M. Hollande se contente de rappeler "le droit au respect de la vie privée". La presse people bruisse quant à elle régulièrement de rumeurs parfois infondées sur ce couple invisible. Mais depuis la révélation fracassante, le 10 janvier 2014, par le magazine Closer de la liaison présidentielle avec des photos montrant François Hollande se rendant, casqué en scooter, au domicile de l'actrice, des clichés sont venus régulièrement accréditer la persistance de l'idylle. - 'Ne pas perturber la fonction présidentielle' - Le 10 avril dernier, c'est Voici qui publie des photos du président et de la comédienne se promenant dans la résidence de La Lanterne à Versailles. Avec eux, le père de Julie Gayet ainsi que le secrétaire général de l'Elysée Jean-Pierre Jouyet et sa femme Brigitte, couple ami de longue date de François Hollande. "Pour moi, elles n'existent pas", avait répondu à propos de ces photos le chef de l'Etat quelques jours après sur le plateau de Canal+. "Elles me touchent mais elles ne doivent pas me concerner", avait-il ajouté. En novembre 2014, le même magazine people avait déjà publié des photos volées du couple assis à une table sur la terrasse des appartements de l'Elysée, provoquant une mini-crise au sein du Palais présidentiel. Cinq membres du personnel de l'Élysée affectés au "service privé" du chef de l'Etat, susceptibles d'avoir pris ces photos avaient été mutés à d'autres postes. Après les affres de la rupture d'avec l'ex-première dame Valérie Trierweiler, les proches du président observent pour leur part la plus grande discrétion sur cette relation secrète. "Pour les Français, ça ne pose pas de problème mais il ne faut pas que ça vienne perturber la fonction présidentielle", souligne un ami du chef de l'Etat, relevant que dans le monde occidental, la présence de dirigeants célibataires, divorcés ou homosexuels "s'est banalisée". En panne de popularité, le chef de l'Etat n'a aucun intérêt, à deux ans de la présidentielle, à voir sa stature présidentielle affectée par des affaires privées. Jamais marié, y compris avec Ségolène Royal, la mère de ses quatre enfants, M. Hollande, très secret sur sa vie privée, n'a jamais laissé percer l'intention de convoler en justes noces, selon son entourage.

