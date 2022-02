Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 27 et 28 décembre

MANCHE



Ce samedi, une course d'aviron de mer est organisée à Barneville-Carteret. La régate hivernale «les culs gelés» est un parcours côtier entre le Cap de Carteret et la cale de Saint-Georges-la-Rivière. Vin chaud et bonne humeur sont au programme. Inscriptions sur place, c'est 8€ par rameur.



Dimanche, assistez au Cyclo-Cross de Coutances pour l'épreuve du championnat de la Manche 2015. Vous pourrez suivre la course sur écran géant en live. A noter la présence exceptionnelle de Clément Levallois, Champion de France 2014. Début des épreuves à 10h. L'entrée est gratuite.



Maxi Délires, c'est une aire de jeux couverte à Saint-Lô pour les enfants de 0 à 12 ans. Pour les enfants il y a des structures gonflables, des cabanes, des briques géantes ou encore un espace petits-bouts. Et pour toute la famille il y a des jeux de société et des magazines. Pendant les vacances scolaires c'est ouvert tous les jours, sauf aujourd'hui, de 13h30 à 19h.



Tout ce week-end, c'est le meeting du Bout de l'An Arena au Centre Aquatique du Pays Saint-Lois. Le «show» de la natation promet une belle 18ème édition avec la participation de clubs français mais également étrangers. Au programme différentes épreuves comme le 50m nage libre, le 200m papillon ou encore le 200m brasse. Trois catégories seront représentés. Rendez-vous à 9h samedi et dimanche pour le début des épreuves. L'entrée est gratuite.



Assistez à la prochaine soirée Twin'Noël ce samedi à la Bazoge avec comme à chaque fois une programmation alléchante. Carte blanche à Pierro, vous retrouverez également Mazarin et le space hip-hop de Joy Squander qui s'inpire de C2C. Comptez 9€ l'entrée avec une conso offerte.



Le Festival Chauffer dans la Noirceur fête les 10 ans de sa soirée concerts Réveillons-Nous à Montmartin-sur-mer. Ce samedi dès 19h et jusqu'à 4h du matin, retrouvez sur scène plus d'une dizaine de concerts. Tarif 7€, 5€ en prévente. Toutes les infos sont sur tendanceouest.com



CALVADOS



Pour occuper vos enfants pendant ces vacances scolaires, pensez au parc de loisirs l'îlot z'enfants situé à Caen. Les petits corsaires escaladeront l'impressionnant volcan, se perdront dans les labyrinthes géants à obstacles, s'échapperont par les toboggans spirales et les toboggans géants et rebondiront dans l'arène de trampolines. C'est ouvert tous les jours de 9h30 à 19h30.



Le Girafou est le parc de jeux et de loisirs couvert de 1300m² situé à Caen, pour les enfants de 2 à 12 ans. De nombreux jeux et services pour passer un agréable moment en famille, comme des structures gonflables géantes, un labyrinthe géant, une mini discothèque, des petits kartings électriques adaptés à partir de 3 ans et une petite salle de cinéma. Pendant les vacances scolaires c'est ouvert tous les jours de 10h à 19h, sauf aujourd'hui ou le parc est fermé.



Samedi assistez au spectacle de Noël «Pacotille clowns et marionnettes à taille humaine» à Créa à Mondeville. Spectacle visuel où se succèdent courses poursuites, rencontres et quiproquos. Rendez-vous ce samedi pour assister au spectacle. L'entrée est à 6€. L'interview complète est à retrouver sur tendanceouest.com



Samedi, les Casseurs Flowters débarquent aux Planches à Deauville. Ils font une étape dans leur tournée des clubs. Vous les retrouvez ce samedi en showcase de 23h à 6h du matin.



ORNE



Une soirée mousse est organisée, ce samedi, à la patinoire d'Alençon. Ambiance garantie pendant cette période de fêtes. Rendez-vous samedi de 21h à minuit. L'entrée est au tarif habituel. Plus d'infos sur www.patinoire-alencon.fr