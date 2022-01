Sortir dans la Manche : mercredi 24 décembre

A Saint-Lô vous pouvez faire vos emplettes à l'occasion de plusieurs marchés jusqu'à la fin de l'année. Parmi eux le marché de Bouche qui propose une variété de produits frais pour préparer vos repas de fête. Rendez-vous aujourd'hui jusqu'à 13h et le mercredi 31 décembre de 9h à 13h sur la Place du Général de Gaulle.

A Agneaux, le parc de loisirs Les souris d'Agneaux accueille les enfants de 0 à 13 ans. Le parc occupe une surface de 1500m² sur laquelle il y a des jeux gonflables, des trampolines mais aussi un bassin à balles et des cubes en mousse pour les plus petits. Pendant les vacances scolaires c'est ouvert tous les jours de 10h à 19h, sauf aujourd'hui et demain. L'entrée est à 8€.

Jusqu'au 4 janvier, gagnez votre voyage en Thaïlande. Un séjour d'une semaine pour 2 personnes avec vol et hôtel 4* en demi-pension. Profitez de la beauté de ce pays pour un voyage à effectuer à la date de votre choix au 1er semestre 2015. Ce jeu concours gratuit est organisé en partenariat avec les agences Meilleur Taux de Basse-Normandie. Pour participer, rendez-vous sur tendanceouest.com.