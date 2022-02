Sortir dans la Manche : jeudi 8 janvier

La période des fêtes de fin d'année peut mettre notre organisme à rude épreuve, entre nourriture à foison et alcool surconsommés, notre corps a besoin de retrouver de sa vitalité. Pour ce faire il existe quelques astuces détox facile à mettre en application ces prochains jours. Marcher en écoutant Tendance Ouest est aussi une bonne solution pour faire du bien à votre silhouette.



Le Point Information Jeunesse de la Ville d’Avranches, en coopération avec l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie de la Manche, organise un concours de création contre les consommations de drogues et d’alcool excessives en milieu festif jusqu'au 31 mars prochain. Le jeu-concours s’adresse aux jeunes âgés de 15 à 25 ans. Ils doivent créer un slogan et un dessin de prévention santé en utilisant une ou des formes d’expression de leur choix : peinture, dessin, collage, photographie. Ensuite, les créations seront soumises à un vote. A l’issue des votes, cinq créateurs seront récompensés de bons d'achat allant de 250 à 750€. Pour paticiper à ce concours, retrouvez toutes les modalités sur www.avranches.fr