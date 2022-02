Sortir dans l'Orne : lundi 5 janvier

La période des fêtes de fin d'année peut mettre notre organisme à rude épreuve, entre nourriture à foison et alcool surconsommés, notre corps a besoin de retrouver de sa vitalité. Pour ce faire il existe quelques astuces détox facile à mettre en application ces prochains jours. Marcher en écoutant Tendance Ouest est aussi une bonne solution pour faire du bien à votre silhouette.

De l’opéra pour les enfants ? Absolument et pour les tout-petits en plus. Pascal Vergnault tient le rôle de DJ marionnettiste. Du haut de 5 platines vinyles, ses deux mains en or orchestrent chanteurs, comédiens, machinistes et éclairagistes pour nous conter une histoire d’amour entre un barbier chef d’orchestre et une diva à la voix brisée. L'Opéra vinyle c'est ce mercredi à 15h au théâtre d'Alençon. L'entrée est à 6€.

Le centre aquatique Alencéa à Alençon propose deux fois par mois une nocturne, ambience zen. Profitez d'un massage avec les étudiants kiné de la ville. Une thé vous sera offert. Rendez-vous ce vendredi soir, inscription sur place le soir même.