Sortir dans la Manche : vendredi 5 juin

A Saint-Lô, ce soir, l'association le Creuset de la danse vous propose un spectacle sur le thème «Escapade, sortons du cadre». Rendez-vous, ce vendredi soir, à 20h30 au Théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô.



La manifestation, Rendez-vous aux jardins, se tient aujourd'hui et tout ce week-end à Granville. Retrouvez le programme complet sur Granville Tourisme



Demain, un constest de skate et de trott' est organisé à Granville. Des initiations seront proposées en longboard, en skate électrique, en skate paddle et en trott'carver. Inscriptions sur place à partir de 13h, des lots seront remis à tous les participants. Rendez-vous, ce samedi, au skatepark de Granville.