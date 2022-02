Sortir dans l'Orne : vendredi 2 janvier

Jusqu'à demain, l'Office de Tourisme d'Argentan propose une exposition sur Noël et le chocolat. Toutes les étapes de fabrication sont expliquées de l’arbre à la dégustation, en passant par la culture, la récolte, le savoir-faire et la transformation. De quoi vous mettre l’eau à la bouche. Plus de renseignements auprès de l'Office de Tourisme.

Jusqu'à dimanche gagnez votre voyage en Thaïlande. Un séjour d'une semaine pour 2 personnes avec vol et hôtel 4* en demi-pension. Ce jeu concours gratuit est organisé en partenariat avec les agences Meilleur Taux de Basse-Normandie. Pour participer, rendez-vous sur tendanceouest.com.

Vous avez un beau sapin à la maison mais comme tout autre plante il perd de sa vitalité au fil des jours. Pour tenter de le garder un maximum il existe quelques conseils faciles à mettre en pratique. Si vous optez pour le sceau faites attention que vos enfants ne se suspendent pas aux branches car il ne tiendra pas.