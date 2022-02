Sortir dans l'Orne: vendredi 26 décembre

Demain, une soirée mousse est organisée à la patinoire d'Alençon. Ambiance garantie pendant cette période de fêtes. Rendez-vous ce samedi de 21h à minuit. L'entrée est au tarif habituel. Plus d'infos sur www.patinoire-alencon.fr

Jusqu'au 4 janvier, gagnez votre voyage en Thaïlande. Un séjour d'une semaine pour 2 personnes avec vol et hôtel 4* en demi-pension. Profitez de la beauté de ce pays pour un voyage à effectuer à la date de votre choix au 1er semestre 2015. Ce jeu concours gratuit est organisé en partenariat avec les agences Meilleur Taux de Basse-Normandie. Pour participer, rendez-vous sur tendanceouest.com.

Tendance Ouest vous donne rendez-vous le samedi 24 janvier pour le concert Tendance Live à Alençon, avec par exemple Vianney, Louane, Julian Perretta, David Hallyday et son groupe Mission Control ou encore Cats on Trees. Toutes les informations sur tendanceouest.com et toute la journée sur Tendance Ouest.