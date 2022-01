Le Secours Populaire d'Alençon lance un appel aux dons pour éviter de se retrouver à la rue !

A quelques jours de Noël, faites votre « bonne action » : le Secours Populaire d'Alençon lance un appel aux dons … pour ne pas être à la rue !

L'an prochain, l'association caritative célébrera ses 70 ans de solidarité, dans toute la France.

A Alençon, Le Secours Populaire est implantée depuis 40 ans, mais il vient de devoir fermer son site de distribution alimentaire de la Rue de Verdun qui n'était plus aux normes de sécurité.

Pour poursuivre son action, Le Secours Populaire vient d'acquérir les anciens ateliers de l'Arsa, association d'insertion, rue Odolant Desnos, juste à côté du lieu où était déjà implantés : son vestiaire et son pôle administratif, d'où un appel urgent à la solidarité des alençonnais et des autres, pour faire aboutir ce projet d’acquisition immobilière et poursuivre ainsi son action au profit des ornais les plus démunis.

Le Secours Populaire qui procédera ce mardi 23 décembre, à la distribution de 280 colis de Noël aux plus défavorisés.