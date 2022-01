Les pingouins de Madagascar, un film d'animation givré

La saga Madagascar a su s'imposer dans l'univers des films d'animation avec 3 épisodes au compteur. Les personnages secondaires sont riches et ont déjà donné naissance à des mini-séries télévisées. Là c’était l’occasion de développer sur grand écran les pingouins, l'unité d'élite des agents-secrets de la banquise.

Le film démarre en fanfare en antarctique et ne s'arrête jamais pour respirer. C'est la grande force du long-métrage. Les gags s’enchaînent et l'action aussi ! Car les pingouins vont vite être confrontés à un grand méchant. Ils vont devoir contre-carrer ses plans qui mettent toute la race de pingouins en danger. Et c'est là que les pingouins se rendront compte qu'ils ne sont pas seuls sur le terrain : l'équipe « vent du Nord » réunit une équipe d'animaux du grand froid, avec des moyens professionnels.

Une compétition s'établit alors entre aux pour savoir qui va « sauver le monde ».

Le grand méchant de l'histoire n'est pas si terrible, il est même assez drôle en fait. Mais ses intentions sont machiavéliques , ne vous y trompez pas. Il va falloir du courage et de l'audace pour l'arrêter.

De l'action, de l'humour et des situations rocambolesques, voici ce qui attend les héros du film et le spectateur. On passe vraiment un excellent moment à voir les aventures de nos héros. « Les pingouins de Madagascar » un film familial à ne pas manquer pour les vacances, en ce moment au cinéma.