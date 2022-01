Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 20 et 21 décembre

MANCHE



Ce samedi rendez-vous pour une compétition de skateboard dans la bonne humeur à Saint-Lô, salle Marcel Cerdan. C'est la 3ème Jam Session de Noël, un événement qui a un objectif principal. L'entrée publique est gratuite, c'est 2€ pour participer et tenter de gagner des planches de skate. Pour plus d'infos connectez-vous sur la page "Section Raymonde" sur Facebook.



Ce week-end, Saint-Lô Commerces propose des animations de Noël à Saint-Lô. Ce samedi, des lutins en roue libre avec un spectacle proposé par la cie des Saltimbrés à 15h30 au Champs de Mars, à 16h rue Maréchal Leclerc et à 16h30 dans le bas de la ville. Mascottes de Minnie et Mickey, déambulation de 15h à 18h. Ce dimanche, les frères Djack déambuleront dans la rue piétonne, le mime Charlot divertira les passants et une maquilleuse pour les enfants sera également présente à proximité du Grand Balcon pendant l'après-midi.



Tout ce week-end à Avranches, venez nombreux rue des Fontaines couvertes pour assister à la réalisation de bulles géantes. Elles seront réaliser par un spécialiste. Une initiation vous sera proposée. C'est samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.



Granville fête Noël avec de nombreuses animations également. Au programme : ateliers des lutins, village du Père Noël, démonstrations de danse, spectacles, brocantes, balades en calèches et bien d'autres. Retrouvez le programme complet de ces festivités sur www.ville-granville.fr



CALVADOS



Vendredi et tout ce week-end à Bayeux, un village de Noël est organisé pour rencontrer producteurs et commerçants locaux. Vous pourrez aussi déguster crêpes, marrons et vin chaud. Chorales et artistes de rues animeront cet espace convivial et festif. L'entrée est libre.



Tout ce week-end, des animations de Noël sont organisées au Molay-Litry. Samedi : marché de Noël, présence du Père Noël, danse. Dimanche : expositions de voitures de collection, lecture de contes pour les enfants, baptêmes de poney et toujours le marché de Noël. Et jusqu'au 23 décembre une quizaine commerciale est organisée par les commerçants, de nombreux cadeaux et lots à gagner.



Ce samedi, le CBC, Caen Basket Calvados reçoit l'équipe de Sceaux pour le compte de la 14ème journée de Nationale 2. Une rencontre qui se déroulera au Palais des Sports de Caen à partir de 20h.



Ce samedi, le SM Caen reçoit l'équipe de Bastia pour la compte de la 19ème journée de Ligue 1 au Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité ce samedi dés 19h45 sur Tendance Ouest et tendanceouest.com



ORNE



Comme chaque année, la Ville de Sées, offre à tous les enfants sagiens (et des environs) un spectacle à l’occasion des fêtes de Noël. Ce dimanche, quelques jours avant Noël, ils pourront profiter d’une balade dite « magique » et rencontrer l’invité d’honneur de la période… un magicien. Rendez-vous dimanche à 15h au Centre Polyvalent de Sées. C'est gratuit.



Dimanche, une virée de Noël moto et une opération «paquets de pâtes» sont organisées en faveur des restos du cœur. Carrouges Moto donne rendez-vous à tous les motards à 15h sur le parking de la cathédrale de Sées avant un retour sur Carrouges où des boissons chaudes vous attendront à la salle polyvalente pour vous réchauffer.



Profitez de nombreuses animations de Noël jusqu'à la fin de l'année dans la commune de Bellême. Retrouvez l'intégralité du programme de Bellême Noël 2014 sur bellemenoel.fr et sur leur page FaceBook.



Jusqu'au 1er janvier, opération "Commerces en Fête" à Vimoutiers. De nombreux lots à gagner par tirage au sort : 2 week-ends thalasso en duo, des bons d'achats, des places de spectacles, des paniers garnis. Plus de 4000€ sont en jeu, venez faire vos achats à Vimoutiers.



Dimanche, c'est le cyclo-cross nationale à Beauchêne avec la participation des professionnels et des meilleurs coureurs amateurs. Départ de l'école de cyclisme à 11h puis différents départs dans la journée selon les catégories. Une organisation du vélo club Domfrontais.



Samedi et dimanche, c'est le marché de Noël de Bagnoles de l'Orne. Un sapin de plus de 4m, des dégustations et des spectacles de magie égayeront les allées du marché. Le Père Noël sera présent les après-midis et un feu d'artifice sera tiré samedi soir au lac.