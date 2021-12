Sortir dans la Manche : vendredi 5 décembre

Aujourd'hui et demain, de nombreuses associations, entreprises et collectivités se mobilisent dans notre région pour le Téléthon. Plus de 250 événements sont organisés en Normandie. Retrouvez le programme complet sur coordination.telethon.fr et découvrez les évenements près de chez vous.



Le marché de Noël de Carentan a lieu ce week-end. Rendez-vous à partir de 15h aujourd'hui jusqu'à lundi midi pour en profiter, place du grand valnoble.



Tout ce week-end c'est également le marché de Noël de Blainville-sur-mer. Une trentaine d'exposants et de producteurs locaux proposent leurs produits : biscuits, jouets en bois, bijoux, cartes de Noël et décors de table. L'entrée est gratuite. Rendez-vous demain de 14h à 19h et dimanche de 10h à 19h.