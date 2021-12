Sortir dans le Calvados : jeudi 4 décembre

Le CS Bayeux Basket se mobilise pour le Téléthon avec l'opération Panier de l'Espoir. Rendez-vous ce samedi, c'est 2€ les trois tirs. Vous pouvez également faire un don par téléphone au 36 37 ou sur telethon.fr. Plus d'infos sur www.bayeux-basket.com



Ce samedi, une bourse aux jouets et aux livres est organisée au sein de l'école Victor Lesage à Caen. A 10h, ne manquez pas la chorale en anglais de la classe de CM2. Rendez-vous samedi de 9h à 15h.



Ce week-end, retrouvez de nombreuses animations de Noël dans les villes de la région et dans les zones commerciales. Les commerçants seront ouverts ce dimanche. A noter également l'ouverture de vos commerces les dimanches 14 et 21 décembre prochain, une occasion supplémentaire pour faire vos achats pour les fêtes.