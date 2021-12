Elections départementales : les candidats socialistes désignés à Rouen

Suite au redécoupage territorial, la Seine-Maritime est divisée en 35 cantons et Rouen en trois cantons. Dans chacun d'entre eux, chaque parti doit désigner un binôme mixte de candidats. Le scrutin est majoritaire à deux tours.

Dans le canton 1 (Gare, Quartier Ouest, Orléans, Rondeaux et Pépinières) les militants ont désignés comme titulaires l'avocate Sarah Balluet, 35 ans et ressortissante du quartier Sacré Coeur et Eric de Falco, chirurgien-dentiste (62 ans) conseiller sortant de l'ancien premier canton (Vieux-Marché, Cathédrale, St Sever et Orléans).

Leurs suppléants sont respectivement Claire Tourny, professeur de 50 ans et Kader Fehim, conducteur de bus de 54 ans.

Dans le canton 2 (Beauvoisine, Croix de Pierre Jouvenet, St Hilaire, Grieu, Repainville, Sapins, Lombardie et Grand Mare), ont été désignés Christine de Cintré (35 ans), chargée de communication et le conseiller général sortant de l'ancien 7e canton Ludovic Delesque (37 ans), président d'association caritative.

Leurs suppléants sont Hortense Hector, 62 ans, éducatrice spécialisée, et Christophe Leroy, enseignant de 53 ans.

Dans le canton 3 (Cathédrale, St Marc, Mont Gargan, Ile Lacroix, St Sever, Grammont, Jardin des Plantes), les candidats sont Caroline Dutartre, assistante sociale de 50 ans et jusque-là vice-président du Département et Mamadou Diallo, directeur d'une entreprise d'insertion de 58 ans, également conseiller général sortant.

Leurs suppléants sont Elisabeth Ménestrier, psychologue de 67 ans et Arnaud Hadrys, contrôleur qualité dans une compagnie aérienne de 40 ans.