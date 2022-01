Idées loisirs Normandie : Week-end du 20 novembre

Un conte musical est proposé aujourd'hui pour les plus jeunes à Caen. Ca s'appelle Gri-gri, l'histoire d'un escargot tout gris. C'est à Tandem à 10h, 11h et 16h.



L'association amarrage vous propose des chants marins à l'agora d'Equeurdreville à partir de 20h30. Entrée 5¤.



A Saint Lô ce week-end, il y a de l'équitation avec le championnat pro 1 elite grand prix dressage. Ce concours clôture la saison de compétition avec la participation de cavaliers élites français. L'entrée est libre pour cette compétition qui se déroule jusqu'à demain au pôle hippique de Saint Lô



A Cherbourg ce week-end, c'est le salon d'automne. Ce salon organisé par l'association Pep'art réunit des artistes peintres et sculpteurs venant de toute la France. L'entrée est libre c'est à la salle des fêtes.



Il y a une soirée DJ ce soir à Cauville au Soubock. Venez danser au son des mix de DJ Marco et DJ Fabulous à partir de 22h.

Il y a du sport de haut niveau dans le Cotentin dimanche. Le Havre affronte l'équipe polonaise de Lublin au complexe Chantereyne demain à 16h. Ce match s'inscrit dans le cadre des 16èmes de finale retour du la coupe d'Europe de handball féminin. Plus d'informations tout à l'heure à 10h25 dans l'interview du ça se passe près de chez vous à 10h25.



Il y a du jazz à Caen. Le Anders Bergcrantz quartet aux foyers du théâtre à 17h. L'entrée est gratuite.



Il y a de la boxe aujourd'hui à Saint Lô avec le championnat de normandie Elite. C'est à la salle Saint Ghislain à 19h30. Michael Monteiro le champion en titre est forfait. Vous entendrez Jean Métay l’organisateur de ce tournoi tout à l'heure dans le ça se passe près de chez vous à 11h25.



Soirée régressive pour tous les grands enfants demain dimanche au zénith de Caen. Chantal Goya vient présenter son spectacle « dans l'étrange histoire du château hanté » à 20h.



Place aux métiers à Caen! C'est un salon pour aider les jeunes à trouver leur orientation professionnelle. C'est aujourd'hui le dernier jour pour en profiter, de 10h à 17h au parc des expositions. De nombreux professionnels seront présents pour vous aider dans votre choix et vous expliquer les réalités des différents métiers. Plus d'infos sur tendanceouest.com rubrique radio et placeauxmetiers.fr



Spectacle de magie demain à St martin de Bonfossé avec la magicien Stephen. C'est à 15h à la salle des fêtes. Vous pouvez réserver au 02 33 56 50 78



A Cherbourg, c'est la 15ème fête des produits de la mer et du terroir pendant ces 2 jours.

On fête la semaine de la solidarité à Granville. Toute la journée salle de Hérel, des animations du monde vous sont proposées et de nombreuses associations seront présentes pour vous présenter leurs actions solidaires. La solidarité se poursuivra demain à St Pair sur mer. Plus d'infos sur tendanceouest.com rubrique radio



Eddy Mitchell est au zénith de Caen ce soir à 20h. Il viendra présenter son dernier album « Come back ».



Israël Vibration et Dar-K sont en concert à Saint Lô ce soir. Dar-K a été un coup de coeur régional sur Tendance Ouest. Début du concert de reggae à 20h30.



Le 5ème Visages d'Orient débute à Caen. C'est un festival de danses orientales. Le samedi matin et le dimanche après-midi, des stages sont proposés au grand public pour apprendre à danser ou à jouer d'instruments orientaux. Une scène ouverte est proposée entre 15 et 17h. Le soir, c'est une soirée spectacle qui vous est proposé avec des troupes professionnelles comme la compagnie NEJMA. Tout ça se passe à la maison de quartier de Venoix à Caen. Vous avez pu entendre l'organisatrice de ce festival tout à l'heure dans le ça se passe près de chez vous à 9h25.



La belle musique du groupe Aaron est à retrouver sur la scène du Cargö ce soir à 21h. Nous avons interviewé dans la semaine sur notre antenne l'un des membres du duo: Olivier. Ce sera l'occasion de découvrir leur tout nouvel album « Birds in the storm ».



A Coutances, c'est le dernier week-end pour profiter de la fête foraine qui s'est installée dans la ville.



Tout ce week-end à Lisieux, c'est le salon du mariage. De nombreux exposants proposeront de quoi organiser ce jour inoubliable : vêtements, bijoux, animations, traiteurs, location de voiture, etc... L'entrée est gratuite. C'est à l'hotel Mercure, au carrefour de l'espérance de Lisieux.



Avis à tous les amateurs de musiques traditionnelles et les danseurs de folk, le groupe Noctambule vous convie dans le Sud Manche pour toute une soirée découverte des musiques aussi diverses qua la musique celtique, du québec ou encore de Louisiane. Vous pourrez apprendre les danses qui vont avec. C'est à la salle des fêtes de Notre Dame du Touchet près de Mortain à partir de 20h30.