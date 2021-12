CAEN-MONTPELLIER (1-1) : un point et des regrets pour Malherbe

Pour ce premier match à domicile après l’éclatement de l’affaire des matchs présumés truqués, le Stade Malherbe Caen avait l’occasion de confirmer le bon point pris à Monaco il y a une semaine. Après un début de rencontre marquée par une domination montpelliéraine, les locaux ont rapidement repris le dessus. Et logiquement, les Caennais étaient les premiers à se créer une grosse occasion, avec Ngolo Kanté qui percutait la défense adverse plein axe pour s’offrir un duel contre Laurent Pionnier. Le portier héraultais en sortait vainqueur (8e), tout comme dix minutes plus tard contre Mathieu Duhamel.



Le problème pour les Caennais, c’est qu’entre temps les Héraultais avaient pris le soin d’ouvrir le score sur corner, après qu’Hilton avait sauté plus haut que Jean-Jacques Pierre et Jean Calvé (0-1, 17e). Décidés à remettre le compteur à égalité, les hommes de Patrice Garande repartaient malgré tout de l’avant. Mathieu Duhamel mettait au dessus un ballon certes difficile à reprendre (36e), puis il se retrouvait à la réception d’un excellent centre de Florian Raspentino. La tête du n°7 caennais trouvait alors le gant de Laurent Pionnier qui à terre ne pouvait en revanche rien faire sur la reprise de l’attaquant caennais (40e).



Au retour des vestiaires, comme en début de match, les Caennais laissaient le contrôle du jeu à leurs adversaires pour mieux contrer. Mais il n’y eut pas grand-chose à se mettre sous la dent. Entre la 58e et la 81e minutes de jeu notamment, il n’y eut pas la moindre frappe de part et d’autre. Entre temps, sur une bonne passe de Julien Feret, Mathieu Duhamel était pourtant dans une situation idéale pour doubler la mise. Il n’en fut rien et les Caennais pouvaient nourrir quelques regrets en rentrant aux vestiaires compte tenu de leurs occasions non converties.