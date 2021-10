CAEN-MONTPELLIER (2-1) : Malherbe in extremis, mais en toute logique

D'entrée de jeu, les deux équipes mettaient du rythme dans cette rencontre. Sans pour autant se créer d'occasions. Il fallait attendre une dizaine de minutes pour voir les Caennais mettre la pression sur le but adverse à la faveur d'un coup-franc tiré par Julien Féret. Les Héraultais étaient en peine pour se dégager mais y parvenaient malgré tout. Ils étaient en revanche bien plus à l'aise sur leurs corners offensifs. Sur l'un deux, la menace se rapprochait très sérieusement du but malherbiste quand Daniel Congré coupait la balle au premier poteau. Mais sa tête passait au dessus de la barre (15e).

Dans la foulée, Hervé Bazile lancé sur le côté droit enchaînait avec un passement de jambes avant de centrer de son mauvais pied. Le ballon semblait alors promis à Mathieu Deplagne au deuxième poteau, mais Ronny Rodelin jaillissait pour tacler et ouvrir le score (18e, 1-0). Sans contrôler le jeu, Caen était alors tout heureux de mener au score. Mais Montpellier continuait logiquement de se projeter vers l'avant. Sur une attaque placée, Bryan Dabo héritait du ballon avant d'être séché par Jordan Adéoti. Jonas Martin assurait le contre-pied parfait sur pénalty pour égaliser (1-1, 32e).



Au retour des vestiaires, les Caennais montraient bien plus de choses sur le plan offensif. Les centres venus de la droite ou de la gauche se multipliaient mais sans trouver à chaque fois un point de chute. Sur coup-franc, Julien Féret trouvait la tête d'Alaeddine Yahia qui venait frapper la barre (69e). Dans la foulée, le meneur de jeu caennais tentait une frappe de 40 mètres, profitant de la sortie hasardeuse du portier adverse. Il fallait alors toute la vigilance d'Hilton pour sauver sur sa ligne (72e).

Bien que plus aboutie, la deuxième mi-temps des Caennais ne semblait pas pouvoir leur offrir la victoire. Mais au bout des arrêts de jeu, Andy Delort recevait le ballon à l'entrée de la surface de réparation avant d'expédier un missile sur le poteau de Jonathan Ligali. Jeff Louis suivait bien et pousser habilement le cuir au fond des filets pour offrir la victoire au Stade Malherbe (2-1).