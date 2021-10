Cette victoire, les Caennais sont allés l'arracher dans les arrêts de jeu sur un but de Jeff Louis (2-1). "A la mi-temps, on s'est dit qu'on ne les avait pas assez bougé", indiquait le latéral droit des Bleu et Rouge, Dennis Appiah. Retrouvez sa réaction...



Dennis Appiah après Caen-Montpellier (2-1) Impossible de lire le son.