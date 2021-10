Revivez les meilleurs moments de Caen-Montpellier dans le best of ci-après, avec Sylvain Letouzé et Maxence Gorrréguès aux commentaires. Il s'agissait là du 104e match du Stade Malherbe en direct sur Tendance Ouest, avec un dénouement idyllique pour maintenir le suspense jusqu'au bout.

Best of de Caen-Montpellier, en direct sur Tendance Ouest. Impossible de lire le son.