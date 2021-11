Basket: Le SPO Rouen enchaîne les victoires !

Si l’ancien club de Christophe Denis et de la nouvelle recrue du SPO Sean May mènent le match pendant les trois premiers quarts temps, (7-18, 28-30, 45-49), les Normands ne lâchent pas le match et reviennent dans le money-time pour finalement s’imposer, notamment grâce à un Joe Trapani des grands soirs élu MVP de la rencontre.

Au classement, les Rouennais restent à la 9e place avant le reste des rencontres de cette 10e journée.

Prochain match du SPO Rouen, le mardi 2 décembre pour le derby avec la réception du STB le Havre.