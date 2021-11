La recette : soupe veloutée de carottes et panais

Pour 4 personnes

Préparation : 50 mn



Ingrédients

1 botte de carottes

2 panais

1 petit poireau

25 g de beurre

150 g de crème fraîche

80-100 ml de sauce soja naturellement fermentée

Poivre moulu

Sel du moulin

Curry en poudre

2 cuillères à soupe d’herbes aromatiques fraîches



Éplucher et couper en morceaux les carottes et panais.

Faire suer les légumes dans une casserole avec le beurre, puis ajouter 1 litre d’eau et porter à ébullition. Couvrir et laisser mijoter durant 15-20 mn.

Passer au mixeur et ajouter 100 g de crème fraîche et assaisonner avec la sauce soja, le poivre et le curry.



Servir la soupe dans de jolis bols, décorer d’un trait de sauce soja, de crème fraîche et parsemer d’herbes finement coupées.