Sortir dans la Manche : jeudi 27 novembre

Renan Luce est en concert ce soir à Avranches. Après 4 ans d'abscence l'artiste revient en tournée pour défendre les couleurs de son nouvel album "D'une tonne à un tout petit poids". Renan Luce est en concert ce soir à La Chaussonnière à Avranches. Tarif 11€, toutes les infos sur tendanceouest.com



Samedi à Cherbourg-Octeville, une initiation gratuite aux premiers secours et à l'utilisation d'un défibrillateur est proposée à tous de 9h à 18h au complexe sportif Chantereyne. Une initiative de la Ville de Cherbourg-Octeville, la Croix-Rouge française et Coeur et Cancer.



Dimanche, un marché artisanal est organisé à Granville dans le cadre du Téléthon. 30 exposants seront présents : décoration de Noël, bière artisanale, confitures, peinture murale et bien d'autres. Rendez-vous, salle de Hérel de 10h à 18h, l'entrée est gratuite.