Sortir dans l'Orne : vendredi 21 novembre

Le 57ème salon des peintres et du bocage à ouvert ses portes à Flers et se poursuit jusqu'à ce dimanche.Un évènement incontournable pour les habitués de l'art, pour les passionés et les curieux. Avec deux invités d'honneur pour cette édition 2014. Pour vous documenter sur chacun d'entre eux connectez-vous sur peintresdubocage.over-blog.fr



Les acteurs de la nuit alenconnaise se réunissent ce samedi pour une soirée exceptionnelle. Au programme : défilés, distribution de goodies, before et apréritifs avant de passer la nuit au Bayokos.



Jusqu'au 6 décembre venez jouer avec les commerçants du centre ville d'Alençon. Une Renault Twingo 2 à gagner en remplissant le collecteur, disponible dans les 79 commerçants participants. Remportez également 3 vitrines remplies de cadeaux en trouvant le juste prix de celles-ci, soit plus de 20 000 € de lots. Un événement organisé par l'Office de Commerce et de l'Artisanat d'Alençon avec Tendance Ouest.