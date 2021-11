La Glacerie : le groupe St.Lô en concert au théâtre des Miroirs

Les briseurs de styles. Ce trio franco-américain à la musique intense, gorgée de soul et de fureur, est né en 2007 dans une chambre d'hôtel de Saint-Lô. Ils sont remarqués grâce à leur prestation aux Trans musicales à Rennes en 2012. Depuis la sortie de leur 1er EP « Flight & Fantasy », St.Lô parcourt les scènes Françaises et étrangères. Entre la voix rageuse et soul de la chanteuse Hanifah Walidah, le groove et l'esprit blues-rock futuriste de ses trois musiciens bretons, cette alchimie sombre et élégante captive toujours un peu plus à chacune de leurs performances. Un rendez-vous à ne surtout pas rater !

Retrouvez également en première partie Last Moon, groupe du Cotentin.

St.Lô en concert événement ce vendredi théâtre des Miroirs à la Glacerie. Tarif : 12€ - 10€ - 8€