Hébergement d'urgence : quelle solution pour l'an prochain à Caen ?

Structure située sur le site de l'ancien service de santé des armées et qui permet, durant le plan hivernal, l'accueil d'une soixantaine de personnes dans le besoin et dans des conditions optimales. Mais il y a un mais Le site appartient à Mondeville et la commune détruira prochainement les bâtiments pour y construire un Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des logements sociaux. Quid alors de l'accueil l'an prochain ?

La réponse avec le Préfet du Calvados, Didier Lallement.