Sortir dans la Manche : vendredi 7 novembre

Tout ce week-end, c'est la foire Saint-Martin à Saint-Hilaire-du-Harcouët en partenariat avec Tendance Ouest. Plus de 150 000 visiteurs sont attendus chaque année avec 800 stands sur 11 kms de rues. Au programme : déballage, expo, fête foraine et foire aux animaux. Demain et dimanche, retrouvez Tendance Ouest, place Delaporte et venez remporter des cadeaux.



Demain soir participez à la Soirée Twin à la Bazoge dans le sud Manche. Plusieurs Djs diffuseront les plus gros hits rock, reggae et musique celtique. Rendez-vous ce samedi pour la soirée Twin à la Bazoge à partir de 23h. L'entrée est à 8€. Retrouvez toutes les infos sur les-twin.fr



Demain soir, soirée concerts également au Normandy à Saint-Lô avec en première partie Gaspard Royant suivi des Kitshenette's et d'un aftershow dj-set. Début de la soirée à 20h30