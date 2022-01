Twin : 35 ans ? 35 heures !

Chaque année, l'équipe Twin propose, en première partie de ses soirées, 4 à 5 dates "Twin concert". Ces soirées sont à chaque fois l'occasion de faire découvrir la scène de musiques actuelles régionales et au-delà.



Pour sa 35ème année d'implication au sein de la dynamique culturelle régionale, le collectif associatif des soirées Twin propose un rendez-vous incontournable "Twin 35 ans, Twin 35 heures". Un programme alternant concerts et DJs entre salle et camping sur 35 heures, du vendredi après-midi au dimanche midi. Nouveauté avec une scène camping'live ouverte aux amateurs qui souhaitent s'afficher pour quelques instants live.



Vendredi, assistez aux prestations des Ramoneurs de Menhirs (punk celtique) et de Made in England (blues rock). Samedi, The Goggs (rock cuivré), Khevloh (chanson française), Macs (hip-hop accoustique) et Dogo (rap accoustique). Profitez également d'animations proposées pendant ces deux journées.



Pratique : 1 soir 10/13€, Pass 15/20€.

Plus d'infos ICI

Ecoutez, Etienne Legeard, responsable communication.