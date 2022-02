La Bazoge. Une soirée Twin très Rock ce samedi

Les Twin vous invitent depuis plusieurs décennies à des soirées musicales, avec artistes et scène dansante. Ce samedi 26 octobre 2019, le groupe "The Jack" viendra faire le show : c'est un groupe "Tribute to AC/DC". Ils reprendront les plus grands tubes du groupe rock australien comme "Highway to Hell" ou "Back to black".

Après ce moment très rock, il y aura un DJ set, avec des titres récents et classiques pour vous faire danser jusqu'au bout de la nuit.

Écoutez Mathias, programmateur des Twin, nous présenter cette soirée de samedi :

Rendez-vous samedi 26 octobre 2019, à La Bazoge, entre Mortain et Saint Hilaire du Harcouët (Manche), à 21h45.

La billetterie est déjà ouverte :

- sur Internet, à 10,99€.

- dans les points de vente physiques, à 10 €, jusqu'au 25 octobre 2019 à minuit, chez :

Au P'tit St-Bar – Saint-Barthélemy

Le P'tit Bouchon à Juvigny-le-Tertre

Beer Hunters (Cave à bière) – Saint-Hilaire-du-Harcouët

L'Aqwa Bar – Mortain

Enfin, après cette date ou sur place, plein tarif de 13€.

Retrouvez plus d'infos sur les-twin.fr