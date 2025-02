Musique. AC/DC va faire trembler le Stade de France !

AC/DC, légende du hard rock, reste le seul groupe australien à dominer les classements des cinq décennies. En 2022, l'Australie a célébré les 50 ans du groupe avec une pièce de monnaie à leur effigie. Après plusieurs années d'incertitude, le groupe annonce enfin son retour sur scène avec le Power Up Tour en 2025, une tournée très attendue en Europe cet été.

Un show survolté

AC/DC annonce son retour en Europe pour l'été 2025 avec la tournée Power Up, du nom de leur dernier album classé numéro 1 dans 21 pays. Après une série triomphale de concerts en 2024, le groupe australien va enflammer les stades de 10 pays, avec une date immanquable en France : le 9 août 2025 au Stade de France.

Porté par Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug et Chris Chaney, AC/DC promet un show électrique devant des milliers de fans prêts à crier sur les hits Back In Black, Highway to Hell ou Thunderstruck.

Mise en vente des billets : lundi 10 février 2025 à 10h sur acdc.com, gdp.fr et dans les points de vente habituels.