Sortir dans le Calvados : mercredi 5 novembre

Imitateur et chanteur hors-pair, Michael Gregorio revient à Caen avec un nouveau spectacle après avoir séduit 300 000 spectateurs. Venez l'applaudir vendredi soir sur la scène du Zénith de Caen. C'est à 20h, le prix de l'entrée varie entre 35 et 42€.



Comme chaque année le premier port bas-normand de coquilles Saint-Jacques, Port-en-Bessin-Huppain consacre un week-end pour les mettre à l'honneur. Rendez-vous samedi et dimanche pour l'édition 2014 du festival du «Goût du Large». Retrouvez le programme complet sur portenbessin-huppain.fr



Débats d'auteurs, tables rondes et animations autour de l'actualité de la Seconde Guerre mondiale seront au programme du Salon du livre proposé dimanche dans le cadre des Mémoriales. Rendez-vous de 11h à 17h30, l'entrée est gratuite. Le programme complet est à retrouver sur www.memorial-caen.fr