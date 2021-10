Sortir dans le Calvados : vendredi 31 octobre

La piscine du Chemin vert à Caen renouvelle Aqu'Halloween : Halloween dans l'eau. Au programme, ambiance nocturne terrifiante, de la musique et des friandises gratuites. Rendez-vous ce soir de 18h à 21h.



La Ruée Vers l'Aure le festival découverte de Chansons Françaises organise un casting destiné aux auteurs et compositeurs de la région. 5 artistes seront sélectionnés et participeront à la grande finale à la fin du mois de novembre. Toutes les infos à retrouver sur larueeverslaure.web.com



Le St Pétersbourg Ballet Théâtre, l'une des plus prestigieuse troupe au monde, présente un chef d’œuvre du ballet classique ce samedi au Zénith de Caen. Les artistes rendent hommage au célèbre conte de Charles Perrault et des frères Grimm avec La Belle au bois dormant. C'est demain soir à 20h30. Le prix de l'entrée varie entre 39 et 58€.