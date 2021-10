Sortir dans le Calvados : mercredi 12 novembre

Ce soir, la crème des youtoubeurs français monte sur scène. Venez voir la troupe d'humoristes issue d'internet, le Woop. Ils seront sur la scène du Cargö à Caen. C'est un spectacle tout public. Rendez-vous à 20h, l'entrée est à 24€.



Vendredi et samedi, vivez deux jours de pratiques artistiques et de cultures urbaines à Falaise. Vendredi à partir de 18h, c'est afterwork animé par un DJ avec une exposition de Graff au forum et samedi des ateliers de pratiques artistiques et culturelles avec démonstrations seront proposés au Centre Socioculturel Carnot.



Vous êtes une association et vous avez des projets ? Alors participez au concours "J'M mon asso" organisé par le Crédit Agricole Normandie et Tendance Ouest. Envoyez votre dossier jusqu'au 30 novembre pour gagner 5000€. Connectez-vous sur www.ca-normandie.fr pour remplir votre dossier avant le 30 novembre.