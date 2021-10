Sortir dans la Manche : mercredi 12 novembre

Tout ce week-end, l'Office de tourisme du canton de Bréhal organise la 6ème édition de la fête des métiers d'art, nouvelle formule. Au programme : présence d'artisans, exposition, vin chaud, cidre et crêpes. Rendez-vous sous la halle de Bréhal samedi de 14h à 19h30 et dimanche de 10h à 18h.



Dimanche, le Club du bon accueil, organise un repas dansant à la salle des fêtes Allende de Saint-Lô. Au menu : jambon à l'os et gratin dauphinois. L'orchestre Le Bon Temps animera le repas. Rendez-vous à partir de 12h30, l'entrée est à 15€.



Vous êtes une association et vous avez des projets ? Alors participez au concours "J'M mon asso" organisé par le Crédit Agricole Normandie et Tendance Ouest. Envoyez votre dossier jusqu'au 30 novembre pour gagner 5000€. Connectez-vous sur www.ca-normandie.fr pour remplir votre dossier avant le 30 novembre.