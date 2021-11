Sortir dans le Calvados : lundi 17 novembre

Vous êtes une association et vous avez des projets ? Alors participez au concours "J'M mon asso" organisé par le Crédit Agricole de Normandie et Tendance Ouest. Envoyez votre dossier jusqu'au 30 novembre pour gagner 5000€. Connectez-vous sur www.ca-normandie.fr pour remplir votre dossier avant le 30 novembre.



Samedi, la chanteuse Irma est l'invitée de Tendance Ouest. De 14h à 15h, passez un moment avec elle avant son concert au Cargö. Au programme : interview, showcase et rencontre avec les auditeurs dans les studios de Tendance Ouest à Caen. Pour assister à l'émission spéciale Irma, remportez vos 2 invitations par sms en envoyant le code TENDANCE au 7 11 12.



En partenariat avec les clubs d'échecs de la Rivière Saint-Sauveur et Dives-sur-mer, le Paléospace organise son 3ème tournoi. Ce dimanche, débutants et confirmés pourront s'affronter sur l'échiquier en 7 rondes de 2 * 15 minutes de 9h15 à 18h. L'entrée est à 10€ pour les adultes, c'est 5€ pour les enfants.