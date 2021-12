Manifestations : Qui va payer les dérapages ?

Premier bilan comptable des débordements qui ont eu lieu en marge de la mobilisation caennaise contre la réforme des retraites.

La balle est dans le camp des contribuables:

Plusieurs collectivités sont touchées par ces dégradations. C'est d'abord la communauté de communes de Caen-la Mer, qui déplore la perte de plusieurs dizaines de bacs à poubelle. Des incendies qui ont aussi endommagé la voirie, dont les travaux seront ajoutés au programme de réfection de chaussées par la Ville.

Devant l'université, une minorité de casseurs ont détruit une caméra et un arrêt de tram, pour un coût total d'environ 5 000 euros. Et c'est Viacités qui va régler la facture après dépôt de plainte des exploitants pour vandalisme. L'Université déplore également des dégâts de matériel informatique et de bureau, dont l'importance n'est pas encore évaluée.

A chaque fois, ce sera aux contribuables de payer une note salée si l'on compte le manque à gagner des entreprises exploitantes et l'emploi nécessaire de personnels de sécurité.