Caen. Acte 18: peu de Gilets jaunes à Caen mais encore des casseurs

Samedi 16 mars, l'acte 18 du mouvement des Gilets jaunes a rassemblé environ 800 personnes à Caen. Vers 17h, de violentes altercations se sont engagées avec les forces de l'ordre. La gare de Caen et le centre commercial des Rives de l'Orne ont du être fermés. En causes: "300 individus dont certains porteurs de gilets jaunes, avec un grand nombre de personnes cagoulées et déterminées à en découdre avec les forces de l'ordre." selon la préfecture.