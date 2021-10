Sortir dans le Calvados : jeudi 30 octobre

Le Paléospace de Villers-sur-mer vous propose une «Nuit des Squelettes» pour s'amuser et se faire un peu peur. Tout au long de la soirée, des animations seront proposées pour les enfants de 5 à 12 ans autour du thème des squelettes et de la Paléontologie. Rendez-vous demain soir de 18h30 à 22h.



Samedi, rendez-vous au musée du débarquement à Utah Beach à Saint Marie du Mont pour rendre hommage aux 197 soldats disparus sur cette plage le 6 juin 1944. Des volontaires pour le lâcher de lanternes sont actuellement recherchés. Retrouvez les coordonnées sur la page facebook du musée et rendez-vous samedi à 18h pour le début de l'hommage.



Le Crédit Agricole de Normandie et Tendance Ouest organisent le premier concours «J'M mon asso». Les deux projets les plus originaux se verront remettre un chèque de 5000€. Le concours est ouvert à toutes les associations Loi 1901, quelle que soit votre activité ou votre taille. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour vous inscrire sur www.ca-normandie.fr