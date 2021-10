Sortir dans le Calvados : lundi 27 octobre

Venez dans le Bocage Normand pour vivre des sensations intenses en famille en pratiquant la luge sur rail. Vous pouvez la pratiquer pendant les vacances de la Toussaint dans la vallée de la Souleuvre. C'est ouvert même le week-end et vous pouvez vous restaurer sur place.

Arromanches fête Halloween. Vendredi, les enfants ont rendez-vous à 15h place de la mairie pour défiler dans les rues de la ville. Au programme : élection du plus affreux déguisement et goûter en fin d'après-midi. Inscription obligatoire avant jeudi. C'est gratuit.

Fêtez Halloween également à Courseulles sur mer à l'Omac et au Centre Juno Beach vendredi dès 14h30. Maquillage des enfants de 14h30 à 16h à l'Omac, chasse aux citrouilles et distribution de friandises de 16h à 17h30 au Centre Juno. Goûter monstrueux à l'Omac à 17h30. Venez déguisés et accompagnés des parents.