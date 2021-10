Sortir dans le Calvados : jeudi 11 juin

Après la première édition de juin 2013, une quarantaine d'artistes tatoueurs débarquent de nouveau au Cargö pour la convention T-DAY. Venu(e)s de Suisse, de Belgique, de Russie, d'Angleterre, d'Allemagne et de France, ils auront à coeur de représenter l'art du tatouage. L'occasion unique de découvrir le travail de ces artistes tatoueurs, avec chacun leur style, et surtout de se faire tatouer sur place dans les mêmes conditions d'hygiène qu'un salon de tatouage. C'est samedi et dimanche au Cargö à Caen.



Tout l'équipe de Normandie Luge vous propose de venir tester la luge sur rail de nuit dans le magnifique site du Viaduc de la Souleuvre. C'est ce samedi de 19h à 23h. Réservation obligatoire.



Retrouvez Archimède en concert au Tendance Live à Granville le samedi 20 juin, place de la Fontaine Bedeau. Le duo lavallois revient sur scène pour défendre les couleurs de leur nouvel album "Arcadie", beaucoup plus pop et toujours aussi rock.