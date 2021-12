Les vacances ne sont pas encore finies, parlons du film d'animation « le royaume de Ga'Hoole : la légende des gardiens ».

Le film suit Soren, une jeune chouette fascinée par les histoires épiques que lui racontait son père sur les gardiens de Ga'Hoole, une bande de mythiques guerriers ailés qui avait mené une grande bataille pour sauver la communauté des chouettes des Sangs Purs. Il va s'avérer que les mythiques méchants existent bels et bien... mais qu'en est il des gentils?



Le réalisateur Zack Snyder a réalisé 300 et Watchmen, de beaux films mais sanglants et très sombres. Là son défi était de faire enfin un film que ses enfants pourraient regarder. Eh bien ils ont de la chance car leur père sait très bien raconter les histoires!

Nous sommes tout d'abord émerveilles par la prouesse technique du film. Le rendu des plumes et de duvet de toutes ces chouettes est fascinant, avec une précision et un réalisme impeccable. Les têtes des chouettes n'ont pas été modifiées pour paraître plus « humaines » ou plus « dessins animés » et pourtant toute une palette d'émotions ressort à la vision.

Ce film est une adaptation des 3 premiers tomes de la saga jeunesse du Royaume de Ga'Hoole, écrite par Kathryn Lasky. Je ne peux comparer avec les oeuvres écrites mais en tout cas je peux vous dire qu'il se dégage un souffle épique de cette histoire, avec la lutte du bien et du mal mais aussi le destin de toute une espèce magnifié par une lutte fraternelle. Tous les éléments sont présents et la sauce prend. Si vous avez la chance d'avoir une salle 3D près de chez vous, vous serez encore plus émerveillés par tout ça, notamment grâce aux magnifiques scènes de vol.

La saga littéraire compte une quinzaine de livres, ce qui laisse présager plusieurs suites. Chouette!

Le royaume de Ga'Hoole, la légende des gardiens, un film pour toute la famille à voir depuis mercredi dernier au cinéma.