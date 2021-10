CAEN-LORIENT (2-1) : les Caennais au rendez-vous

Certainement vexés de ne pas encore avoir pris le moindre point à domicile depuis le début de la saison, les Caennais se projetaient rapidement vers l’avant. Repositionné un peu plus bas que d'habitude, Julien Féret trouvait parfaitement Hervé Bazile dans le couloir gauche pour un centre impeccable à destination de Lenny Nangis qui d’une tête trompait Vincent Lecomte (1-0, 3e). Plutôt que de se regrouper en défense, les hommes de Patrice Garande continuaient à appuyer sur l’accélérateur. Mathieu Duhamel, suite à un petit pont s’ouvrait le chemin du but, mais voyait sa bonne frappe repoussée par le portier adverse.

Tout se déroulait à merveille pour les locaux jusqu’à un ballon glissait dans l’axe entre les deux défenseurs centraux caennais. Damien Da Silva comettait une faute du bras gauche pour arrêter Jordan Ayew qui filait au but. Penalty. L’ancien Marseillais, d’un plat du pied, trompait Rémy Vercoutre qui n’avait absolument rien eu à faire jusque là (1-1, 24e). Ce coup de bambou eut pour conséquence de déboussoler les Caennais, incapables de se procurer la moindre occasion jusqu'à la pause.



Au retour des vestiaires, les Caennais montraient un peu plus d’allant. Sur un coup-fanc éloigné de la ligne de but adverse, Patrice Garande demandait à Yrondu Musavu-King d’aller porter le danger dans la surface de réparation. Le défenseur central parvint à récupérer la balle avant de centrer. Sa passe contrée de la main obligeait l’arbitre à siffler pénalty. Mathieu Duhamel donnait alors l’avantage aux siens (2-1, 54e). Les Bleu et Rouge continuaient à contrôler les débats dans leur ensemble, sauf dans les dernières minutes. L’arbitre oublia d’ailleurs de siffler un pénalty sur une main de Mathieu Da Silva. Le sort penchait enfin côté caennais.