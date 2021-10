Football : le calendrier de la Ligue 1 dévoilé, Caen terminera la saison face au PSG

Avec le calendrier de la saison de Ligue 1 2016-2017, le Stade Malherbe Caen (Calvados) sait de quoi son début de championnat sera fait. Six jours après le Trophée des champions qui opposera le Paris Saint-Germain à l’Olympique Lyonnais, la Ligue 1 reprendra les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 août 2016. Les hommes de Patrice Garande débuteront le samedi par la réception du FC Lorient (Morbihan), avant de jouer le samedi 20 août sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (Rhône). Les Bleu et Rouge boucleront leur saison, samedi 20 mai 2017, par un déplacement au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain.

