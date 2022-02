A Malherbe, "l'ambition est d'être dans les six premières places"

"Avec la saison qu'on fait, après avoir été presque tout le temps dans la première moitié de tableau, on peut encore finir 15e ou 16e, analyse le coach malherbiste, Patrice Garande. Ça serait vraiment dommage de terminer à ces places là". A six journées de la fin, les Caennais sont actuellement huitièmes au classement et se sont fixés cette semaine, en interne, un nouvel objectif. Patrice Garande, le coach caennais veut voir bien plus haut que le maintien...

Patrice Garande avant Caen-Lorient Impossible de lire le son.

Pour bien préparer la réception des Bretons, et surtout éviter le même type de prestation qu'à Toulouse, les Malherbistes ont modifié leur manière de s'entraîner. "Chaque jour, je leur ai demandé de se mettre en condition de match, notamment au niveau des équipements, avec un engagement total dans les entraînements. L'idée c'est de s'habituer à aller chercher les choses tous les jours." Début de réponse sur l'impact de cette nouvelle méthodologie, ce samedi 9 avril à partir de 20h.